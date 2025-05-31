شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالسبت، 31 مايو 2025 10:23 ص
يقدم الخليج 365 لقرائه تحديثا لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي، بالبنك المركزى 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الاهلى 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع وفى بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
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