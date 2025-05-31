الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

السبت، 31 مايو 2025 10:23 ص

يقدم الخليج 365 لقرائه تحديثا لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم السبت 31-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي، بالبنك المركزى 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الاهلى 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع وفى بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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