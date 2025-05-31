شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ34.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.625 دينار

عيار 22 سجل 36.325 دينار

عيار 21 سجل 34.675 دينار

عيار 18 سجل 29.725 دينار

عيار 14 سجل 23.125 دينار

عيار 12 سجل 19.825 دينار

الاونصة 1232.725 دينار

الجنيه الذهب 277.425 دينار

الأونصة بالدولار 3278.55 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.