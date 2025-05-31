شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ34.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 31 مايو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 39.625 دينار
عيار 22 سجل 36.325 دينار
عيار 21 سجل 34.675 دينار
عيار 18 سجل 29.725 دينار
عيار 14 سجل 23.125 دينار
عيار 12 سجل 19.825 دينار
الاونصة 1232.725 دينار
الجنيه الذهب 277.425 دينار
الأونصة بالدولار 3278.55 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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