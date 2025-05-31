شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم السبت 31- 5- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31-5-2025، استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.63جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.64جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.74جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.62جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.71جنيه للشراء.

13.68جنيه للبيع.