شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف استقرار الأسعار بدعم هدوء الأوقية عالميًا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 31 مايو 2025 09:00 ص
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، محافظًة على نفس المستويات التي سجلتها بنهاية تداولات أمس الجمعة.
وأوضح "واصف"، أن هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية عالميًا، تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية نهاية الأسبوع، ما انعكس على استقرار السوق المحلية.أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:
عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن الأسواق تترقب في الوقت الراهن صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الأميركية المهمة، وعلى رأسها بيانات التضخم، والتي تُعد عاملًا مؤثرًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب على المستوى العالمي.
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