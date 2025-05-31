شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف استقرار الأسعار بدعم هدوء الأوقية عالميًا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، محافظًة على نفس المستويات التي سجلتها بنهاية تداولات أمس الجمعة.

وأوضح "واصف"، أن هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية عالميًا، تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية نهاية الأسبوع، ما انعكس على استقرار السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا



وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن الأسواق تترقب في الوقت الراهن صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الأميركية المهمة، وعلى رأسها بيانات التضخم، والتي تُعد عاملًا مؤثرًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب على المستوى العالمي.