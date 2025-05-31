الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 31-5-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ336.5 ريال

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سعر الذهب اليوم السبت 31-5-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ336.5 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 31 مايو 2025 08:00 ص

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

 

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 384.50 ريال

عيار 22 سجل 352.50 ريال

عيار 21 سجل 336.50 ريال

عيار 18 سجل 288.25 ريال

عيار 14 سجل 224.25 ريال

عيار 12 سجل 192.25 ريال

الاونصة 11958.25 ريال

الجنيه الذهب 2691.25 ريال

الأونصة بالدولار 3278.55 دولار

 

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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