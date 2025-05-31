شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة قبل إجازة عيد الأضحى..توزيع أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، أبرزها انعقاد عمومية 7 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما، للنظر في البنود المذكورة، إضافة إلى النظر في توصية مجلس الإداة بمنح مكافأة لرئيس مجلس الإدارة عن عام 2024 وراتب شهري بداية من عام 2025، وفي اليوم التالي ينتهي الحق التوزيع النقدي في شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتصرف الأولى القسط الأولى من الكوبون النقدي بقيمة 0.803 جنيه اعتبارًا من 4 يونيو، والقسط الثاني من الكوبون النقدي بقيمة 0.535 جنيه ويصرف اعتبارًا من 29 يناير 2026، وتوزيع الثانية الأسهم المجانية بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة يوم الإثنين الموافق 2 يونيو.

ويوم الثلاثاء 3 يونيو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات عبر المحيطات للسياحة، وجدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، للنظر في البنود السابقة، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركات القلعة القابضة للاستثمارات المالية، للنظر في تمديد الموعد النهائي لإتمام زيادة رأس مال الشركة المصدر، والمحدد بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 مايو 2024 ليصبح 15 سبتمبر 2025.

كما تعقد يوم الأربعاء الجمعية العامة العادية لشركة العبور للاستثمار العقاري، وتناقش انتخاب مجلس إدارة جديد نظرًا لانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وفتح باب الترشيح لأعضاء مجلس إدارة جدد، نظرًا لعدم تصديق هيئة الاستثمار على انتخاب مجلس إدارة الشركة لمخالفة المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، لعرض دارسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة في رأس المال والخاصة بقرار الزيادة السابق بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 ديسمبر 2024.

وفي نفس اليوم ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو وفي حالة إذا كان تاريخ التوزيع عطلة رسمية يصبح تاريخ التوزيع هو أول يوم عمل تالي.