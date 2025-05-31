شكرا لقرائتكم خبر عن مع استقرار الأونصة العالمية.. ننشر سعر الذهب اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في السوق المصري اليوم السبت، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، يأتي هذا الاستقرار مدعومًا باستقرار سعر الأوقية عالميًا مع إجازة البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

تترقب الأسواق المحلية والعالمية بحذر تحركات أسعار الذهب، خاصة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم. تُعد هذه البيانات حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.