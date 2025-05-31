شكرا لقرائتكم خبر عن مع استقرار الأونصة العالمية.. ننشر سعر الذهب اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 31 مايو 2025 07:00 ص
ننشر سعر الذهب في السوق المصري اليوم السبت، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، يأتي هذا الاستقرار مدعومًا باستقرار سعر الأوقية عالميًا مع إجازة البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:
عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
تترقب الأسواق المحلية والعالمية بحذر تحركات أسعار الذهب، خاصة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم. تُعد هذه البيانات حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.
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