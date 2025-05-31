شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لصناعة الكيماويات تفسر أسباب انخفاض الأرباح: عدم استغلال طاقة المصانع والان مع تفاصيل الخبر

أرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أسباب انخفاض صافي الربح إلى 428.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025، بانخفاض قدره 78.3 مليون جنيه، عن الفترة المثيلة من العام السابق، إلى الزيادة في المصروفات العمومية والتسويقية لتحملها بنسبة عدم استغلال طاقة المصانع والناتجة بسبب ظروف المنافسة بالأسواق، وتم تعويض ذلك عن طريق زيادة أسعار المنتجات، والتي أدت إلى زيادة مجمل الربح وربح التشغيل، وبخصوص المصروفات التمويلية فهي ناتجة عن فوائد وعمولات القروض البيئية.

كما أرجعت الشركة، في تقريرها ردًا على الفحص المحدود لمراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025، أسباب وصول قيمة المبيعات إلى 782 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 127 مليون جنيه، إلى انخفاض كميات مبيعات بعض المنتجات إلى ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق، وظروف المنافسة والتي تؤثر بشكل كبير في كميات المبيعات، مضيفة أنه يتم العمل حاليًا على تنشيط المبيعات، والبحث عن أسواق جديدة وبخاصة في عمليات التصدير للخارج.

وردًا على تضمن الرصيد المدين للعملاء نحو 73.3 مليون جنيه في 31 مارس عام 2025، قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنه يتم بصفة دورية مراجعة تعاملات العملاء، وإصدار أوامر توريد، وإبرام عقود مع العملاء تتضمن البنود المطلوبة والضمانات اللازمة مع تفعيل دور لجنة الائتمان بالشركة، واعتماد منح الائتمان للعملاء في حالة إذا ما تتطلب الأمر ذلك، وأما بالنسبة لمديونية شركة أرما والتي بلغت 8.9 مليون جنيه، فأنها من كبار عملاء الشركة ذو الملاء المالية وحجم التعاملات الشهرية الكبير جدًا ويتم تحصيل المديونية المستحقة عليها بشكل دوري، والعميل منتظم في سداد المسحوبات الشهرية خلال فترة التحصيل المتفق عليها.

وبالنسبة لرصيد الموردين (مدين) نحو 16 مليون جنيه متضمنة نحو 1.049 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات، لم يتم دراسة الاضمحلال في قيمتها، قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إن معظم الأرصدة تتمثل في دفعات مقدمة مسددة لموردين عن أوامر توريد صادرة، وجاري تنفيذها، ويتم حاليًا مراجعة أرصدة الموردين، وأوامر التوريد وعمل التسويات اللازمة.

وحول تضمن مخزن الكيماويات نحو 9.8 مليون جنيه أرصدة لم يتم التصرف منها، يرجع بعضها إلى عام 2018 دون دراسة الانخفاض في قيمتها، أوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لبحث الموضوع، وإعداد تقرير فني عن هذه الأصناف.