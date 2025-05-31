شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ300.5 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى الإمارات اليوم السبت 31-5-2025، استقرارا وسجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 394.75 درهم إماراتي.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 394.75 درهم

عيار 22 سجل 365.50 درهم

عيار 21 سجل 350.25 درهم

عيار 18 سجل 300.50 درهم

عيار 14 سجل 232.50 درهم

عيار 12 199.25 درهم

الاونصة 12278 درهم

الجنيه الذهب 2802 درهم

الأونصة بالدولار 3278.55 دولار

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.