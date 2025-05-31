شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت مع إجازة البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر الذهب في السوق المحلي المصري اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظت على مستوياتها التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، يأتي هذا الاستقرار مدعومًا باستقرار سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

تترقب الأسواق المحلية والعالمية بحذر تحركات أسعار الذهب، خاصة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم. تُعد هذه البيانات حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.