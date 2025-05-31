شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت مع إجازة البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 31 مايو 2025 05:00 ص
يشهد سعر الذهب في السوق المحلي المصري اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظت على مستوياتها التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، يأتي هذا الاستقرار مدعومًا باستقرار سعر الأوقية عالميًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:
عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
تترقب الأسواق المحلية والعالمية بحذر تحركات أسعار الذهب، خاصة مع انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم. تُعد هذه البيانات حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.
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