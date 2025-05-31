شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 في السعودية.. عيار 18 بـ296.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 395.75 ريال

عيار 22 سجل 362.75 ريال

عيار 21 سجل 346.25 ريال

عيار 18 سجل 296.75 ريال

عيار 14 سجل 231.00 ريال

عيار 12 سجل 198.00 ريال

الاونصة 12310.75 ريال

الجنيه الذهب 2770.50 ريال

الأونصة بالدولار 3278.55 دولار



ارتفع الذهب العالمى إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية.