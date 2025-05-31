شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولًا بـ6.9 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة، بقيمة 6.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.7 مليار ورقة، بقيمة 4.5 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 285.3 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 672.6 مليون ورقة بقيمة 1.436 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 25.7 مليون ورقة بقيمة 1.385 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 808.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.359 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 9.9 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.042 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 98.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 760.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 116.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 573 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 143 مليون ورقة منفذة بقيمة 563.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 6.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 4.2 مليون ورقة بقيمة 60.4 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

