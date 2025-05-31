الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. عيار 21 يسجل 4590 جنيهًا

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سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. عيار 21 يسجل 4590 جنيهًا

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

السبت، 31 مايو 2025 03:00 ص
ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، إذ استقرت الأسعار عند مستوياتها المسجلة في ختام تداولات الأمس، مدعومة باستقرار الأونصة عالميًا.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:
 

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا


وتتابع الأسواق المحلية والعالمية تحركات أسعار الذهب وسط حالة من الترقب للبيانات الاقتصادية الأميركية، خاصة مؤشرات التضخم، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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