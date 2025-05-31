شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. عيار 21 يسجل 4590 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 31 مايو 2025 03:00 ص
ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، إذ استقرت الأسعار عند مستوياتها المسجلة في ختام تداولات الأمس، مدعومة باستقرار الأونصة عالميًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:
عيار 24: 5246 جنيهًا
عيار 21: 4590 جنيهًا
عيار 18: 3934 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا
وتتابع الأسواق المحلية والعالمية تحركات أسعار الذهب وسط حالة من الترقب للبيانات الاقتصادية الأميركية، خاصة مؤشرات التضخم، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار المعدن الأصفر عالميًا.
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