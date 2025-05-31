شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. عيار 21 يسجل 4590 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، إذ استقرت الأسعار عند مستوياتها المسجلة في ختام تداولات الأمس، مدعومة باستقرار الأونصة عالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا



وتتابع الأسواق المحلية والعالمية تحركات أسعار الذهب وسط حالة من الترقب للبيانات الاقتصادية الأميركية، خاصة مؤشرات التضخم، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار المعدن الأصفر عالميًا.