شكرا لقرائتكم خبر عن 64 % حصة الشركات من تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أرصدة قيمة تمويل المشروعات متناهي الصغر في مصر إلى 65.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 54.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 20%، وانخفضت أعداد المستفيدين إلى 3.7 مليون مستفيد بنسبة تراجع 3.1%، وتوزعت الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل ما بين:

- الشركات

جاءت الشركات بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل، بقيمة تمويل قدرها 43.7 مليار جنيه، وجاءت أيضًا بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين بلغت 1.97 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 35.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.93 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 64.41%، واحتلت المركز الأول كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 53.26%.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ بالترتيب الثاني في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل، بقيمة تمويل قدرها 20.6 مليار جنيه، وجاءت أيضًا بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين بلغت 1.6 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 18.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ المركز الثاني بنسبة 31.31%، واحتلت المركز الثاني كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 42.63%.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة، بقيمة تمويل قدرها 587.1 مليون جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 47.6 ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 622.3 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 61.2 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ب المركز الرابع بنسبة 0.89%، وكذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 1.29%.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل، بقيمة تمويل قدرها 911.8 مليون جنيه، لعدد مستفيدين بلغ 104.3 ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2024، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 748.2 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 113.7 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة ج المركز الثالث بنسبة 1.39%، وكذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 2.82%.