شكرا لقرائتكم خبر عن "بلتون" تتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع بـ1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "بلتون القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 623.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 29.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.591 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 149.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.575 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 201.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.535 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 35.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.092 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 12.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.048 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 30.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 724.9 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 179.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 648.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول 110.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 645.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 46.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 548.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 32696.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9506.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12950.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 40725.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13018.59 نقطة.

