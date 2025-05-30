شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب في مصر مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 4590 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحليةـ تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4590 جنيهًا، ويصل في بعض المناطق إلى 4600 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا



وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.47%، لتسجل نحو 3287 دولارًا، مقارنة بـ3317 دولارًا في بداية جلسة اليوم، ما يمثل أدنى مستوى للأونصة منذ أكثر من سبعة أيام.

يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية، وخاصة مؤشرات التضخم، وسط استمرار الضبابية حول مسار الفائدة الأميركية. وأظهرت أحدث قراءات المؤشر المفضل للفيدرالي الأميركي تراجعًا في وتيرة زيادة الأسعار خلال أبريل، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

هذا الترقب يأتي بالتزامن مع مراقبة الأسواق لتأثيرات سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية على الأداء الاقتصادي، ما ينعكس على تحركات الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.