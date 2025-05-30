شكرا لقرائتكم خبر عن فى المساء.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.جاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه كالتالي: سعر الدولار اليوم
49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
55.72 جنيه للشراء.
56.57 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
66.69 جنيه للشراء.
67.27 جنيه للبيع.
161.16 جنيه للشراء.
162.35 جنيه للبيع
13.20 جنيه للشراء.
13.27 جنيه للبيع.
13.52 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.
12.61 جنيه للشراء.
13.66 جنيه للبيع.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
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