شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3934 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وسجل عيار 21 سعر 4590 جنيهًا، وعيار 21 سعر 3934 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5246 جنيها

عيار 21: 4590 جنيها

عيار 18: 3934 جنيها

الجنيه الذهب: 36720 جنيها

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع امس الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن، كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.