شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إرسال SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5" والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 30-5-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها غلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال، عمل وزارة المالية، على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير.

الرقابة المالية: غلق إدارى لشركة سولف للاستشارات لممارسة أنشطة مخالفة للقانون

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، غلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات ممارسة الشركة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك، في الوقت نفسه بدأت 5 شركات في توفيق أوضاعها فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار.

كما أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إعداد قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات، كما تلقت الهيئة 20 استفسارًا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى لتقليل أعباء الإنتاج

أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية فى إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».

أكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادى.

إرسال رسائل نصية للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5" بترتيب الأولويات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إرسال رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم، تتضمن نتيجة فرز طلباتهم وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.

قال "الشربيني"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط في جميع المدن والمراكز المطروحة بالإعلان، وذلك عقب غلق باب التظلمات لجميع العملاء غير المنطبق عليهم الشروط.

وزارة الصناعة تدعو لاجتماع مع مستثمرى المناطق الصناعية بالبحيرة لعرض مطالبهم

أعلنت وزارة الصناعة، عن استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة البحيرة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.