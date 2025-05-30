شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 بين 4590-4600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة، مع هبوط الأونصة العالمية عند 3290 دولارًا مقابل 3317 دولارا في افتتاح جلسة اليوم مما ساهم في هبوط سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- إلى 4590 جنيها ويصل 4600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5246 جنيها

عيار 21: 4590 جنيها

عيار 18: 3934 جنيها

الجنيه الذهب: 36720 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.47% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3287 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم فوق 3300 دولار .

أظهرت أحدث قراءة لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي انخفاضًا في زيادات الأسعار في أبريل، مع بقاء التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون عن كثب إصدارات البيانات بحثًا عن مؤشرات على تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترامب على الاقتصاد.