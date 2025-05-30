شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد والصلب للمناجم: إنهاء الاتفاق مع الشركة الأوكرانية لتطوير مشروع الواحات والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنه جاري التواصل مع شركة "فاش ماش" الأوكرانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاتفاق بشأن مشروع تركيز خام الحديد في الواحات البحرية، وذلك لعدم جدوى استمرار المشروع، في ضوء ما تم من إنجاز.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الموازنة التقديرية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر عن العام المالي 2025/2026، والذي تضمن ملاحظة بأن الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد لم توضح الموقف التنفيذي لمشروع تركيز خام الحديد في الواحات البحرية، بالتعاون مع شركة فاش ماش الأوكرانية، خاصة وأن نتائج المشروع التي تم التوصل إليها بالوصول لنسبة تركيز 57.8% وبعائد نسبته 14.5% غير مقبولة من جانب الشركة.

أكدت شركة الحديد والصلب للمناجم، أنها سددت رسوم تقنين الوضع القانوني على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة مساحتها نحو 654 فدانًا، وجاري استكمال باقي إجراءات التقنين.

ذكرت الشركة، أنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج خلال العام المالي المقبل، بعد تنفيذ الموازنة الاستثمارية، وفي ضوء العرض والطلب المتاح في حينه، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الموازنة الاستثمارية المستهدفة للشركة تتضمن نحو 134.8 مليون جنيه متمثلة في خط تكسير خامات بنحو 51 مليون جنيه، وكذلك معدات إنتاجية وخدمية بنحو 83.8 مليون جنيه، وذلك بهدف زيادة الإنتاج، رغم ذلك فأن كمية الإنتاج المستهدفة نحو 1.695 مليون طن وهي نفس الكمية بموازنة العام المالي الحالي.

أوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أنه تم استهداف إنتاج وبيع 1.695 مليون طن خلال العام المالي المقبل 2025/2026-وفقًا لسياسة العرض والطلب-وتم تثبيت الأسعار، وفقًا لحاجة السوق، ومدى القدرة التنافسية للمنتجات.