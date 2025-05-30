شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها التجارة ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 9.9%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 8.5%، يليه قطاع العقارات بنسبة 5.4%، وصعدت قطاعات البنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، 2.3%، 2%، على الترتيب.

وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.3%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.8%، على الترتيب، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، 0.4%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 32696.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9506.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12950.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 40725.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13018.59 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 44.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.296 تريليون جنيه إلى 1.323 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.