شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، مع هبوط الأونصة العالمية عند 3290 دولاراً مقابل 3317 دولارا في افتتاح جلسة اليوم مما ساهم في هبوط سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- إلى 4590 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5246 جنيها

عيار 21: 4590 جنيها

عيار 18: 3934 جنيها

الجنيه الذهب: 36720 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.47% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3287 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم فوق 3300 دولار .



انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.4% بعد أن ساهم تراجع ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية في زيادة الاقبال على المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما أثر انتعاش الدولار على مدى ثلاث جلسات بشكل سلبي على الذهب.