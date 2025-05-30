شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى: زيادة الإنتاج تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية احتفالية شركة هاليبرتون العالمية، الرائدة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية لحقول إنتاج البترول والغاز، بمناسبة مرور 25 عاماً على إدخالها تقنية التكسير الهيدروليكي في مصر، والتي تسهم في تحسين معدلات استخراج البترول والغاز ورفع كفاءة الإنتاج.

و أعلنت شركة هاليبرتون خلال الاحتفالية عن سعيها لادخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التكسير الهيدروليكي في السوق المصرى من خلال منصة "زيوس أى كيو" للتكسير الذكى والتى تتحكم تلقائياً فى تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكى، وقدم شون ستاسيك نائب رئيس شركة هاليبرتون لتحسين الانتاج عرضاً للتقنيات المستخدمة فى التكنولوجيا الجديدة.

و أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته أن زيادة الإنتاج تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، مشدداً على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق هذا الهدف، خاصة في الحقول القائمة.

وأشار الوزير إلى أن كل برميل خام وكل قدم مكعب من الغاز

يتم إضافته يمثل أهمية كبيرة ، موضحاً أننا نعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا ، ومن بينهم شركة هاليبرتون، من أجل إطلاق كامل الإمكانات وتحقيق مستقبل مزدهر للقطاع.

وأشاد الوزير بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تحسين كفاءة التكسير الهيدروليكي واهمية التقنية الجديدة التي تسعي هاليبرتون لادخالها في مصر ، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لتبني هذه التكنولوجيات المتقدمة .

و قال المهندس رامي ياسين نائب الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة فخورة بكونها جزءاً أساسياً من صناعة التكسير الهيدروليكي في مصر على مدار 25 عاماً، مشيداً بدور جميع من ساهم في هذا النجاح.

وأكد أن لمصر دوراً مهماً ومحورياً في صناعة البترول والغاز ، وأن التقنيات التي تم تطبيقها من خلال الشراكة مع قطاع البترول المصري ساهمت في تحسين الاستفادة من الموارد، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي يقودها المهندس كريم بدوي وزير البترول طموحة، وتفتح آفاقاً واعدة للاستثمار.

وأعرب عن تطلع هاليبرتون للاستمرار في دعم هذه الشراكة وتعزيز وجودها في السوق المصري، مؤكداً التزام الشركة بتوسيع استثماراتها والمساهمة في صناعة تاريخ عمل أكبر لها في مصر .

و شهد الاحتفال بحضور المهندس صلاح عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للبترول و المهندس احمد حلمي نائب رئيس شركة هاليبرتون لشمال افريقيا و المهندس عمرو عزام مدير هاليبرتون مصر، تكريم هاليبرتون لشركاؤها الفاعلين في صناعة البترول والغاز المصرية وهم هيئة البترول ،إيجاس، إيني، اباتشي ،كايرون للطاقة، بدرالدين للبترول و بتروبل وخالدة وعجيبة ونوربيتكو.