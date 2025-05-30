شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر وأهم مواصفات جيب جراند شيروكي في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "إستلانتيس" بطرح السيارة "جيب جراند شيروكي 2025 " مؤخرا في السوق المصرية ، تعد السيارة واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تدمج بين التصميم العصري والأداء القوي، بفضل محركها المتميز وتجهيزاتها الفاخرة، وتستمر شيروكي في الحفاظ على مكانتها كأحد الخيارات الرائدة في فئتها، سواء كنت تبحث عن سيارة قوية للطرق الوعرة أو سيارة فاخرة توفر راحة القيادة على الطرق الممهدة أو حجم كبير يناسب الاسر المصرية.

وفي هذا التقرير، نستعرض سعر وأهم موصفات السيارة " جيب جراند شيروكي 2025 في السوق المصري وهي كالآتى:

أولا: سعر السيارة جيب جراند شيروكي 2025 فى مصر

يبلغ السعر الرسمي للسيارة 5,400,000 جنيه.





ثانيا: القدرات الفنية للمحرك والتسارع

جيب شيروكي 2025 تعتمد على محرك قوي سعة 3600 سي سي، 6 سلندر، يعمل بتقنية التوربو، وهو قادر على توليد قوة تبلغ 290 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، هذا المحرك يتوافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات .

تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س يتم في حوالي 8.3 ثانية، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في فئتها، كما تقدم أداءً قويًا على الطرق الوعرة والطرق السريعة.





استهلاك الوقود

تستهلك سيارة جيب شيروكي 2025 حوالي 10 لترات لكل 100 كم، مما يجعلها أكثر اقتصادية مقارنة ببعض المنافسين في نفس الفئة، يعد استهلاك الوقود الجيد ميزة مهمة في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يقطعون مسافات طويلة بشكل مستمر، وعشاق طرازات الدفع الرباعي.





الأبعاد الخارجية

تتمتع جيب شيروكي 2025 بأبعاد متوازنة توفرها من حيث الحجم والمساحة

الأبعاد

الطول 5205 مم

العرض 1979 مم

الارتفاع 1816 مم

قاعدة العجلات3091 مم

تساعد هذه الأبعاد في توفير راحة الركاب داخل المقصورة وتسهيل المناورة بالسيارة في الأماكن الضيقة، بينما تعزز من استقرارها أثناء القيادة على الطرق السريعة والوعرة، كما زودت بمصابيح LED أمامية وخلفية، مما يضيف لمسة من الحداثة والجاذبية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية للمساعدة في الركن، وشبكة جيب الشهيرة التي تتميز بمقاطع طولية متعددة الفتحات الهوائية وبشكل عريض، إلى جانب توزيدها بعجلات رياضية متعددة الأضلاع تعزز من مظهرها الرياضي.







التجهيزات الداخلية والخارجية

شاشة معلومات ترفيهية تدعم تقنية Apple CarPlay و Android Auto



مقاعد جلدية فاخرة مع إمكانية تعديل وضعية المقاعد كهربائيًا



نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مما يتيح للسائق والركاب تخصيص درجة الحرارة بشكل مريح

إضاءة داخلية LED مع إضاءة محيطية تخلق جوًا مريحًا داخل المقصورة



نظام صوتي عالي الجودة مع 9 مكبرات صوت لتجربة صوتية مميزة



تحكم في الأوامر الصوتية والموسيقية من خلال عجلة القيادة القابلة لتعديل ذاكرة للمقاعد ، تحكم كهربائي للمرايات الجانبية، بالاضافة إلى النوافذ، وقفل مركزي، وبصمة تشغيل إلى جانب البصمة الخارجية المتعلقة بفتح وغلق السيارة .





وسائل الأمان والحماية

تستفيد جيب شيروكي 2025 من مجموعة من أنظمة الأمان المتطورة التي تضمن سلامة السائق والركاب منها، نظام فرامل مانعة للانغلاق، نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام مساعدة في صعود المرتفعات، نظام كاميرا، رصد المسار والحارة المرورية، وسائدهوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة.