شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ 35.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا، حيث سجل عيار 24 سعر 40.725 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.725 ريال

عيار 22 سجل 37.325 ريال

عيار 21 سجل 35.625 ريال

عيار 18 سجل 30.550 ريال

عيار 14 سجل 23.750 ريال

عيار 12 سجل 20.350 ريال

الأونصة 1266.450 ريال

الجنيه الذهب 285.025 ريال

الأونصة بالدولار3295.41 دولار



وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع امس الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.