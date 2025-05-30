شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ 35.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالجمعة، 30 مايو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا، حيث سجل عيار 24 سعر 40.725 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 40.725 ريال
عيار 22 سجل 37.325 ريال
عيار 21 سجل 35.625 ريال
عيار 18 سجل 30.550 ريال
عيار 14 سجل 23.750 ريال
عيار 12 سجل 20.350 ريال
الأونصة 1266.450 ريال
الجنيه الذهب 285.025 ريال
الأونصة بالدولار3295.41 دولار
وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع امس الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز