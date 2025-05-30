شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات قطاع التغليف والطباعة تواصل النمو فى أبريل 2025 بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس نديم إلياس ، رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة والورق والكتب، أن صادرات القطاع سجلت أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2025 ، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 89.2 مليون دولار مقابل 71.2 مليون دولار في أبريل 2024.

وأشار إلياس، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تزايد القدرة التنافسية للصناعات المصرية في مجالات التعبئة والتغليف والطباعة، خاصة مع التوسع في الأسواق الإقليمية وزيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية.

وأضاف: "نعمل حاليًا على تعزيز قدرات المصانع على الابتكار والتطوير، بالتوازي مع التوسع في المشاركة في المعارض الدولية، وتعزيز العلاقات التجارية مع أسواق أفريقيا والخليج بالتوازي مع الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهي أسواق تشهد طلبًا متزايدًا على منتجات التغليف الذكية والمستدامة".



