شكرا لقرائتكم خبر عن 65.71 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن قررت محكمة أمريكية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا بما يعادل 1.25% إلى 65.71 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتًا أو 1.34 % إلى 62.62 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعزز الحكم الصادر من الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتًا فقط نظرًا لأن الإدارة الأمريكية قالت إنها ستطعن على الحكم.

وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو.