شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو يتراجع 15 جنيها فى عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 مايو عقب هبوط 15 جنيها في الجرام مع هبوط سعر الذهب العالمي الآن دون 3300 دولارا

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا



انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، بينما يترقب المستثمرون تقريرًا رئيسيًا عن التضخم الأمريكي قد يقدم فهم أعمق لمسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 3287 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3317 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3297 دولار للأونصة.



الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.8% وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي يسيطر الاستقرار النسبي على تحركات الذهب خلال الفترة الحالية التي تعد فترة تحديد للاتجاه القادم للذهب إلا أن نطاق الحركة متسع قليلاً ويعود ذلك في الأساس إلى اختبار الثقة في الدولار الأمريكي.