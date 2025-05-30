شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ 24.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 30 مايو 2025 01:11 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.550 دينار مقارنة بـ 32.275 دينار سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 32.550 دينار
عيار 22 سجا 29.825 دينار
عيار 21 سجل 28.475 دينار
عيار 18 سجل 24.400 دينار
عيار 14 سجل 18.975 دينار
عيار 12 سجل 16.275 دينار
الأونصة 1012.375 دينار
الجنيه الذهب 227.850 دينار
وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع امس الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.
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