شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ 24.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.550 دينار مقارنة بـ 32.275 دينار سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.



سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.550 دينار

عيار 22 سجا 29.825 دينار

عيار 21 سجل 28.475 دينار

عيار 18 سجل 24.400 دينار

عيار 14 سجل 18.975 دينار

عيار 12 سجل 16.275 دينار

الأونصة 1012.375 دينار

الجنيه الذهب 227.850 دينار



وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع امس الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.