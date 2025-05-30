شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تجتمع مع شركات الطوافة لبحث الاستعدادات لتصعيد الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت بعثة الحج السياحي، عدة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع شركات الطوافة لبحث الاستعدادات لتصعيد حجاج الشركات إلى عرفات ومنى لأداء مناسك الحج، والتأكد من التجهيز لتقديم كل الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة السعودية طبقا للعقد الموقع بين الجانبين.

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها البعثة استعدادا لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات والمشاعر المقدسة.



وتتابع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي المباحثات التي تتم بين ممثلي غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة مطالبة ببذل أقصى جهد لتذليل العقبات أمام تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأكدت رئيسة البعثة، أن هناك تواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج ، كما تتلقي اللجنة المركزية للبعثة تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعًا، كما يتم إحاطة شريف فتحي وزير السياحة والآثار بكل تلك التقارير في اطار متابعته علي مدار الساعة لأحوال الحجاج.



وطالبت سامية سامي، باستمرار لجنة السياحة الدينية مع شركات الطوافة وضرورة الاطمئنان على تنفيذ الشركات كافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها وكذلك التواصل مع جميع مقدمي الخدمات للحجاج للوقوف على آخر استعداداتهم لخدمة الحجاج المصريين.



ومن جانبه أكد احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن هناك عدة مشاكل تم حلها فيما يخص الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات مني وعرفات، وهناك جهود يتم بذلها على مدار الساعة لاستغلال كافة المساحات المتاحة لحجاج السياحة للحد من مشكلة الزحام المعروفة خاصة بمشعر منى، مضيفً أن المباحثات مع شركات الطوافة استمرّت على مدار الساعة طوال الأيام الماضية ، كما تم عقد اجتماعين مهمين أمس مع المختصين بخدمة حجاج السياحة لحل كافة المشاكل العالقة.

وتم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على إحاطة ممثلي الغرفة من رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية وكذلك جهازها الإداري بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة بتقارير على مدار الساعة عن التطورات فيما يخص مخيمات منى وعرفات والاستعدادات لتصعيد الحجاج.



وشدد أحمد إبراهيم علي انه يتم التواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد ، مشددا على ان هناك قائمة باسماء وتليفونات مشرفي شركات السياحة لدي الجهاز الإداري للغرفة حيث يتم التواصل معهم علي مدار الساعة للاطمئنان علي حالة الحجاج.

الطوارئ مستمرة

من ناحية أخرى ، تستمر بعثة الحج السياحي في حالة استنفار عام لتنفيذ خطة للطوارئ لمتابعة احوال حجاج السياحة ، تشمل الخطة آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية.

وتسعى البعثة بكافة لجانها إلى التأكد التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار وتضمنت كل ما يضمن راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج ، وهناك حتي الان التزام تام من قبل كافة شركات السياحة بالضوابط إلى جانب تميز الخدمات المقدمة للحجاج خاصة فيما يخص سكن حجاج الشركات بفنادق تقع قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة ، وتشمل كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم.