الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 30-5-2025

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سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 30-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الجمعة، 30 مايو 2025 11:34 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 30 مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.63جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.64جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.74جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.62جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.71جنيه للشراء.

13.68جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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