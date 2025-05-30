شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 21 يتذبذب والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025 مع تراجع الإقبال على الشراء نتيجة استمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وترقب المواطنين لحركة السوق العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المستهلكين – نحو 4620 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5278 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 3961 جنيها، كما استقر سعر الجنيه الذهب (بوزن 8 جرامات من عيار 21) عند 36,960 جنيها وسط تغيرات متوقعة.



في الأسواق العالمية، استقر سعر أوقية الذهب قرب 3298 دولارًا، وسط حالة من الترقب قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا فيما يتعلق بتوقيت خفض أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الذهب سيظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، التي تعزز من مكانته كملاذ آمن، في مقابل الضغوط التي تمثلها عوائد السندات والدولار القوي.