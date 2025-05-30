شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى البحرين عيار 18 بـ 29.900 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر39.875 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.875 دينار

عيار 22 سجل 36.550 دينار

عيار 21 سجل 34.875 دينار

عيار 18 سجل 29.900 دينار

عيار 14 سجل 23.250 دينار

عيار 12 سجل 19.925 دينار

الاونصة 1240.025 دينار

الجنيه الذهب 279.075 دينار

الأونصة بالدولار 3297.97 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.