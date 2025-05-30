شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: تكشف تطورات الأسعار اليوم الجمعة 30 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء، رغم استقرار الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025.

وأوضح واصف، أن الإقبال على الشراء لا يزال محدودًا، نتيجة استمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية، وترقب المواطنين لحركة السوق العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما يدفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء أو البيع انتظارًا لاتجاه واضح.

وأضاف أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب، دون وجود محفزات قوية تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط بشكل حاد.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المستهلكين – نحو 4620 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5278 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 3961 جنيها.



كما استقر سعر الجنيه الذهب (بوزن 8 جرامات من عيار 21) عند 36,960 جنيها.

عالميًا.. الأسواق تترقب مصير الفائدة الأمريكية

فى الأسواق العالمية، استقر سعر أوقية الذهب قرب 2350 دولارًا، وسط حالة من الترقب قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، خصوصًا فيما يتعلق بتوقيت خفض أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الذهب سيظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، التى تعزز من مكانته كملاذ آمن، فى مقابل الضغوط التى تمثلها عوائد السندات والدولار القوي.