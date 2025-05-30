شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 12.9 ألف جنيه متوسط إنفاق الأسر المصرية على التدخين سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الاستهلاك للعام "2023/2024"، عن متوسط الإنفاق السنوى للأسر المصرية على التدخين خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ المتوسط 12.9 ألف جنيهًا، وكان أعلى متوسط إنفاق على التدخين يقع فى الشريحة الخامسة وهى الشريحة الأعلى إنفاقا بوجه عام، حيث أن نصيب أسر تلك الشريحة من الإنفاق السنوي على التدخين فى المتوسط بلغ 16.2 ألف جنيهآ، وأقل متوسط إنفاق على التدخين يقع فى الشريحة الأولى وهى شريحة الأسر الأقل إنفاقا بوجه عام فيبلغ متوسط إنفاقها السنوى على التدخين 8.5 ألف جنيه.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الإنفاق على التدخين من الإنفاق الكلى بلغت نحو 10.2% للشريحة الأقل إنفاقا، و10.5% للشريحة الثانية، بينما بلغت تلك النسبة بين الشريحة الأعلى إنفاقا 9.2%، أى أن الإنفاق على التدخين يأخذ نصيبًا أكبر من جملة إنفاق الشرائح الفقيرة عنها فى الشرائح الأعلى.

وتبلغ نسبة الأسر التى بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 33.5%، فإذا ما استثنينا أعداد المدخنين من تلك الأسر يصبح لدينا نحو 26 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبى بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هى ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبى بسبب وجود فرد واحد مدخن على الأقل داخل الأسرة.

وكانت أعلى نسبة مدخنين فى الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.2% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 18.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالى 17%، هذه النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون القوة العاملة، ما يجعل الأمر مقلقًا على المستوى الصحى والاقتصادى أيضًا.

وقدرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة المدخنين فى مصر وفقا للنتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق الاستهلاك بنحو 14.2% من إجمالى السكان 15 سنة فأكثر "حوالى 10.3 مليون فرد" وهو ما يمثل انخفاضًا فى نسبة المدخنين عن المسح السابق "2021/2022" والتى قدرت بـ17%، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 28.5%، مقابل 0.2% فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين فى مصر هى ظاهرة ذكورية بالأساس.

وتشير البيانات إلى أنه يموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطى التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.