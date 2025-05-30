شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 30-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 30 مايو 2025 أمام الجنيه، تطورا ملحوظا، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصرى عند 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز