شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو -2025 فى قطر عيار 18 بـ 288.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 385 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 385.00 ريال

عيار 22 سجل 352.75 ريال

عيار 21 سجل 336.75 ريال

عيار 18 سجل 288.75 ريال

عيار 14 سجل 224.50 ريال

عيار 12 سجل 192.50 ريال

الاونصة 11972.00 ريال

الجنيه الذهب 2694.25 ريال

الأونصة بالدولار 3297.97 دولار



ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.