الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو -2025 فى قطر عيار 18 بـ 288.75 ريال

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سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو -2025 فى قطر عيار 18 بـ 288.75 ريال

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر   385    ريال 


أسعار الذهب  اليوم في قطر

عيار 24 سجل  385.00 ريال
عيار 22 سجل  352.75 ريال
عيار 21 سجل  336.75 ريال
عيار 18 سجل  288.75 ريال
عيار 14 سجل  224.50 ريال
عيار 12 سجل  192.50 ريال
الاونصة 11972.00 ريال
الجنيه الذهب 2694.25 ريال
الأونصة بالدولار 3297.97 دولار


ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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