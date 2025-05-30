شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مزاد طرح محال تجارية ووحدات إدارية وورش للبيع بمدينة الصالحية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (27م2 : 36م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 88م2)، و6 ورش بمساحات تتراوح من (20م٢ : 200م٢) بمختلف المناطق بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 15/7/2025، بجانب إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب فى دخول المزاد.

وفى السياق ذاته، أعلن المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بيع كافيتريا بموقف سيارات بالحى السابع، وذلك بجلسة مزاد علنى بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، وقسم شرطة التعمير.



وأوضح المهندس شريف عبدالبديع، أن المزاد شهد إقبالًا من المواطنين وأن الإقبال جاء نتيجة عمل وجهد مستمرين مما يؤكد أن مدينة سوهاج الجديدة مدينة واعدة لجذب الاستثمارات فى صعيد مصر.