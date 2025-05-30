شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر جرام الذهب فى السوق المحلية اليوم الجمعة 30 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب فى السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025، وسط هدوء نسبى فى حركة البيع والشراء، واستقرار نسبى فى سعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب ترقب الأسواق العالمية لتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 4620 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5278 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 3961 جنيها.



كما سجل الجنيه الذهب – الذى يزن 8 جرامات من عيار 21 – نحو 36,960 جنيها.

شعبة الذهب: السوق مستقر

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق يشهد حالة من الهدوء فى حركة التداول منذ بداية الأسبوع، موضحًا أن استقرار الأسعار نسبيًا يعود إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب، دون وجود عوامل ضاغطة تحرك السوق بقوة فى أى من الاتجاهين.

وأضاف واصف أن استمرار ترقب المواطنين لحركة الأسعار العالمية وتوجهات الدولار يدفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء، خاصة مع تذبذب السوق خلال الفترة الماضية.

عالميًا: الذهب يترقب بيانات الفائدة الأمريكية

على الصعيد العالمى، استقر سعر أوقية الذهب قرب مستوى 2350 دولارًا، فى ظل حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تعزز أو تضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام.

ويرى محللون، أن استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتراجع الثقة فى أدوات الاستثمار التقليدية، يعززان من جاذبية الذهب كملاذ آمن، إلا أن توقيت خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى يظل عاملًا حاسمًا فى اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.