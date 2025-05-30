شكرا لقرائتكم خبر عن ارخص سيارة مجمعة محليا فى السوق المصرية.. اعرف سعرها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة نيسان إيجيبت، وكيل علامة نيسان بمصر، السيارة نيسان صني موديل 2026 بتصنيف أرخص سيارة زيرو فى مصر هذا الشهر، لتواصل السيارة المجمعة محليًا مسيرتها كواحدة من أكثر سيارات السيدان الاقتصادية مبيعًا فى مصر.

تقدم نيسان إيجيبت الوكيل المحلى للعلامة بمصر، صنى 2026 الجديدة خلال الشهر الجارى، بأربع فئات الأولى “مانيوال” وباقى الفئات “أوتوماتيك”.

وعن أسعار وفئات صنى الجديدة:

الأولى مانيوال: بـ 645 ألف جنيه وتعد هى أرخص سيارة مجمعة محليا فى السوق المصرية ويوجد منها فئات بسعر أعلى وهى كالآتي:

الثانية: 695 ألف جنيه.

الثالثة: 765 ألف جنيه.

الرابعة: 795 ألف جنيه.

أما مواصفات السيارة والمساحات فهى تأتى بطول 4425 مم، وعرض 1695 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم. وتوفر مساحة التخزين الخلفية سعة تصل إلى 490 لترًا، ومزودة بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

وتقدم نيسان صنى السيدان الجديدة بمحرك 4 سلندر بسعة 1500 سى سى، مع ناقل حركة أوتوماتيكى من 4 سرعات، إضافة إلى خيار يدوى من 5 سرعات، بقوة تصل إلى 108 حصان.

وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 6.9 لتر لكل 100 كم، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 178 كم/س.

زودت نيسان صنى المجمعة بمصر بعدد من وسائل الأمان القياسية فى مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام التحكم الديناميكى بالسيارة VDC، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا للرؤية الخلفية.

داخل المقصورة، تم تجهيز نيسان صنى بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تدعم توصيل الأجهزة الذكية لاسلكيًا عبر البلوتوث.

كما تتميز بتكييف هواء أوتوماتيكى مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، مما يوفر تجربة قيادة مريحة ومتطورة.