شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عالميًا يترقب الفائدة الأمريكية.. كيف تفاعلت أسعار المعدن النفيس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب فى السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025، بالتزامن مع استقرار نسبى فى الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مؤثرة على توجهات السياسة النقدية الأميركية.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المستهلكين – نحو 4620 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 5278 جنيها للجرام.

كما بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 3961 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21) نحو 36,960 جنيه.

ويأتى هذا الاستقرار فى ظل توازن نسبى بين عوامل العرض والطلب فى السوق المحلية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية.

عالميًا، استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2350 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الحذر فى الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية من شأنها التأثير على قرارات مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة.

ويرى محللون، أن الذهب قد يشهد موجة من التقلبات خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض المحيط بتوقيت خفض الفائدة الأمريكية، وهى العوامل التى تبقى على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.