ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بـ49.67 جنيه للشراء من البنك المركزى اليوم الجمعة 30-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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