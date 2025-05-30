شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة تصدير الادوية المصرية إلى أمريكا فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تم توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دواه فارما" الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا.

تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات

1- الشراكة تمثل شهادة دولية على جودة الدواء المصرى، لا سيما منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، فى ظل ما شهدته من تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث لخطوط الإنتاج، وتطبيق المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP) .

2- الاتفاق يعد نقلة نوعية فى استراتيجية الوزارة لزيادة التصدير، وتوسيع الشراكات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام .



3- ستقوم الشركة الجديدة بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة، الأدوية التى تُصرف بدون وصفة طبية (OTC).

4- المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تصنيع وتصدير 6 مستحضرات من المكملات الغذائية، تم الاتفاق عليها بالفعل، إلى السوق الأمريكية، وذلك لأول مرة فى تاريخ الشركة القابضة للأدوية، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الدولية.

5- ستعتمد الشراكة على تكنولوجيا التصنيع الدوائى المتطورة، بما فى ذلك إنتاج الأشربة، الأقراص، الأمبولات، المحاقن المعبأة مسبقًا، واللصقات الجلدية، بما يسهم فى تسريع دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحقيق نمو مستدام لأنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

6- الشركة الجديدة ستلتزم بالمعايير التنظيمية العالمية، وفى مقدمتها معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، ما يعزز قدرة الدواء المصرى على المنافسة فى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، والأسواق الناشئة فى أفريقيا وآسيا.

7- بموجب الاتفاق، تبلغ حصة الجانب المصرى 40% من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 60% للشريك الأمريكى، على أن تتولى الشركة المشتركة مسئولية تصدير المنتجات وفتح أسواق جديدة عالميًا.