شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى السعودية عيار 24 بـ 397 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 397 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 397.00 ريال

-عيار 22 سجل 364.00 ريال

-عيار 21 سجل 347.50 ريال

-عيار 18 سجل 297.75 ريال

-عيار 14 سجل 231.75 ريال

-عيار 12 سجل 198.50 ريال

-الاونصة 12350.50 ريال

-الجنيه الذهب 2779.50 ريال

-الأونصة بالدولار 3297.97 دولار

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.