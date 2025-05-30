شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها وتم ترخيصها وفى شهر أبريل 2025 بلغت تراخيص المركبات الكهربائية 597 مركبة، وجاء من بينها 543 سيارة كهربائية.

وسجلت بى واى دى مبيعات 104 سيارة وفولكس فاجن 95 سيارة وبى ام دبليو 79 سيارة ومرسيدس 79 سيارة وبى ام دبليو 29 سيارة ونيسان 28 سيارة وام جى 28 سيارة واكسبنج 25 سيارة وفيتا 22 سيارة وافتار 15 سيارة وزيكر 14 سيارة وروكس 7 سيارات.

يذكر أن شهر مارس (زيرو ومستعمل) قد سجل حوالى 374906 مركبة، وذلك طبقا للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى والأهرام .

وجاء من بينها 597 مركبة تعمل بالكهرباء و252882 تعمل بالبنزين 96900 تعمل بالسولار و9343 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و61 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.