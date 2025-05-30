شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو.. عيار 21 يراقب سعر الأونصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025، وسط ترقب لأداء الأسواق العالمية وتحركات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا فى السوق المصرية، نحو 4620 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5278 جنيها.

وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 3961 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب (ويزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 36,960 جنيه.

توقعات الذهب

على الصعيد العالمى، تتحرك أسعار الذهب فى نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع، متأثرة بترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أميركية مهمة، قد تؤثر على مسار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة. واستقر سعر أوقية الذهب (الأونصة) فى تداولات اليوم قرب مستوى 2350 دولارًا، وسط تذبذب فى شهية المستثمرين بين الذهب كملاذ آمن وعوائد السندات والدولار قبل أن تلامس 3300 دولار مرة أخرى.

ويرى محللون أن الأسعار مرشحة لمزيد من التقلبات خلال الأيام المقبلة، خاصة فى ظل الغموض المحيط بتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية التى تعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط.