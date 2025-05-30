شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 20 مشروعا فى قرية "الحصص" ضمن مشروعات حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يجرى حاليا تنفيذ 22 مشروعًا تنمويًا فى قرية " الحصص" ضمن مشروع «حياة كريمة»، تم الانتهاء من 20 مشروعًا بالكامل، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، ومكتب البريد، ومركز شباب، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الغاز الطبيعى والألياف الضوئية، وبرج لتقوية شبكات المحمول، فضلًا عن إنشاء وتطوير 4 مدارس، تتضمن 40 فصل، ووحدة طب أسرة.

وتعد قرية «الحصص»، خامس قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية اللواء صبيح: 2025، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاى بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن "مبادرة القرية الخضراء " تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، من خلال دمج الاستدامة البيئية على مستوى القرى، ونشر الوعى بين المواطنين بأهمية الممارسات البيئية، بما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى أن شهادة «ترشيد»، تعد من أفضل الشهادات الدولية التى تمنح لقرى قائمة، مشيدةً فى ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع شركة «إى كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية (استشارى المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة) فى هذا الشأن.

ومن أهم المقومات التى ساهمت فى تأهيل قرية «الحصص» للحصول على شهادة «ترشيد»، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة وتغطية القرية بكافة الخدمات، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال إنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر المساحات والحدائق الخضراء، وموقف سيارات لربط القرية بمركز شربين والقرى المجاورة، وإعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات «الكمبوست»، وسهولة حصول ذوى الهمم على الخدمات الحكومية.