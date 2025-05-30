49.71 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى بنك مصر

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وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري عند 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 30 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية