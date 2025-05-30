شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 2 مليار جنيه لقطاع الإسكان بمحافظة أسيوط خلال خطة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف عام 24/2025 توجيه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 19 %، بمحافظة أسيوط،يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.3 مليار جنيه بنسبة 12.5%، ويخص قطاع التعليم العالى 1.1 مليار جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 507 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع الصحة 366 مليون جنيه بنسبة 3.6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه بنسبة 30.4 %، وذلك بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمُبادرة "حياة كريمة " فى مُحافظة أسيوط أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ( المرحلة الأولى) تستهدف 6 مراكز تتمثل فى (أبنوب– أبو تيج- الفتح- ديروط- ساحل سليم- صدفا)، وعدد القرى المُستهدفة: 150 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 2.4 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 80 مشروعًا تنمويًا فى مجال الإسكان فى محافظة أسيوط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 فى توجيه 1.7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تستهدف الخطة تنفيذ 269 مشروعًا بهدف "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" كما تستهدف الخطة "تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة" من خلال توجيه 1.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل وتنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير نظم إشارات خط أسيوط/ نجع حمادى بطول 181 كم، استكمال محور كوبرى ديروط على النيل، وتستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم“ من خلال تنفيذ 23 مشروعا تنمويا منها استكمال إنشاء وتجهيز الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، استكمال مبانى مستشفى الأورام الجديدة، واستكمال تجهيز المنشآت التعليمية.